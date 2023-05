Zvi Laron, le médecin le plus actif et le plus âgé d’Israël (toujours en activité à 96 ans)

Le médecin actif le plus âgé d’Israël travaille trois jours par semaine à l’hôpital pour enfants Schneider. Il effectue des recherches et donne des conférences. Il a publié 30 livres et 1 700 articles, a remporté de nombreux prix, dont le prix israélien de médecine en 2009. Le professeur Zvi Laron est un survivant de la shoah. Il est l’un des plus grands médecins d’Israël et n’arrête pas de faire des projets même à l’âge de 96 ans.

Le professeur Zvi Laron est une merveille israélienne. Sa vue est de 10/10, il conduit et se met au travail tout seul, rédige des articles. En outre, il dirige des recherches, guide des étudiants etpromeut des initiatives. Il ne s’est pas reposé un instant. Quand on le suit à l’hôpital, vêtu d’une robe blanche et courant parmi les enfants hospitalisés dans les différentes chambres, on a du mal à croire que cet homme a déjà fêté 96 printemps.

Quel est le secret ? Il ne sait pas. « Mon père a vécu jusqu’à l’âge de 95 ans. Donc je suppose qu’un facteur génétique est à l’origine de ma longévité. Mais je suis resté jeune à l’intérieur aussi et je profite de la vie. Je suis très occupé et je m’amuse. Tout le monde autour de moi s’étonne, mais j’accepte cela comme un fait et profite à chaque instant de ma vie. »

Laron est, pour autant que l’on sache, le plus ancien médecin actif d’Israël. Il est né en 1927 à Bucovine, alors ville de Roumanie et aujourd’hui d’Ukraine. Quand il avait 14 ans, la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Lui et sa famille ont été déportés par le gouvernement fasciste roumain vers des camps de concentration, où il a travaillé dans une fonderie en tant que graveur. « Les nazis m’ont enlevé mon adolescence », dit-il. « Je n’étais qu’un enfant quand ils nous ont emmenés dans un camp de travaux forcés. Aussi, tout ce que j’ai vu autour de moi, c’était une mort horrible. Cela laisse une cicatrice et une fracture profonde, qui vous accompagne tout au long de la vie. C’est peut-être ce qui m’a donné envie d’aller de l’avant, vivre la vie et la gagner. Je veux donner vie à d’autres enfants dans une réalité complètement différente. »

Le départ vert Israël

Laron a terminé ses études secondaires à la fin de la guerre et, immédiatement après, il a commencé ses études de médecine en Roumanie. Là, il était également actif dans une organisation étudiante sioniste. En 1947, il a immigré en Israël sur le navire Ma’apilim, qui a été capturé par les Britanniques, et tous ses passagers ont été déportés vers des camps de détention à Chypre. Après l’annonce de la création de l’État, il a immigré en Israël, puis a terminé ses études de médecine à l’Université hébraïque de Jérusalem et s’est spécialisé en pédiatrie à l’hôpital Rambam. À la fin de son internat, il a continué à se spécialiser davantage en endocrinologie pédiatrique.

Tout au long de ses longues années d’activité, Ron a accumulé de nombreuses réalisations à son actif. Il a publié un nombre record de 30 livres et 1 700 (!) articles sur les centaines d’études qu’il a menées. Il a remporté de nombreux prix en Israël et dans le monde, dont le prix israélien de médecine, qui lui a été décerné en 2009.

Le syndrome de Laron

À la tête de ses découvertes se trouve la maladie qui a reçu son nom – le syndrome de Laron. Les personnes touchées par cette maladie souffrent des caractéristiques du nanisme, même si leur corps a des niveaux normaux d’hormone de croissance. Laron en a découvert la raison : un défaut génétique dans les récepteurs de l’hormone de croissance.

Ron est marié à son premier amour, Tova, 93 ans. Il est père de quatre enfants et grand-père de dix petits-enfants. Sa journée est bien remplie et commence tôt le matin : il se lève à six heures, se rend en voiture de Ramat Afel à l’hôpital Schneider de Petah Tikva, où il travaille toujours comme endocrinologue pédiatrique trois fois par semaine. Le reste du temps, il reçoit des patients dans sa clinique privée, rédige des recherches, donne des conférences. Il se consacre également à la lecture, écoute des concerts et passe du temps avec ses enfants et petits-enfants.

SOURCE: YNET