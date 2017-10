Zemmour sur #Balancetonporc : “Pendant la guerre, #Dénoncetonjuif, ça aurait été parfait”

Le polémiste Éric Zemmour, invité dans “Village médias” a dénoncé mardi ce qu’il considère comme un phénomène de délation et non de libération de la parole des femmes avec le phénomène #Balancetonporc.

“Dès que je vois une meute, je me méfie et là, en plus, ce sont vraiment des méthodes étonnantes de délation. Pendant la guerre, on aurait dit de libérer la parole aussi, #dénoncetonjuif, ça aurait été parfait”, a fustigé Éric Zemmour.

“C’est de la délation point barre, c’est tout ce que c’est. Reconnaissez que c’est très tendancieux.”, a-t-il poursuivi. Lire la suite sur lemondejuif.info