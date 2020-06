Zeev Sternhell, disparition d’un personnage outrancier et controversé

Le Prof. Zeev Sternhell, chercheur en Sciences politiques est décédé à l’âge de 85 ans. Il s’était bâti une réputation mondiale dans l’histoire du fascisme et avait obtenu le Prix Israël pour les Sciences politiques en 2008. Il fut aussi l’une des figures de proue des intellectuels d’extrême gauche en Israël. Signataire d’innombrables appels et pétitions contre la présence juive en Judée-Samarie il avertissait depuis des décennies de « la fin de la démocratie israélienne », qui est certes en marche, mais pas du tout dans le sens où lui et ses pairs l’entendaient.Lire la suite sur lphinfo.com