Yuval Steinitz est au centre du dialogue entre Israël et l’Arabie Saoudite.

Incontournable et dans l’ombre de Netanyahou. Il est au coeur de tous les secrets d’Israël en matière de défense et ‘énergie. Yuval Steinitz est actuellement le ministre israélien des Infrastructures nationales, de l’énergie et des ressources en eau, chargé de la Commission de l’énergie atomique d’Israël et membre du cabinet de sécurité.

En mai 2015, M. Steinitz est nommé ministre des Infrastructures nationales, de l’énergie et des ressources en eau, ainsi que ministre responsable de la Commission israélienne de l’énergie atomique. Deux mois plus tard, après plusieurs années de retards et contre une opposition très forte des milieux israéliens de gauche, Steinitz a formulé le « Cadre gazier », afin de permettre le développement de la plus grande découverte de gaz israélienne comme le projet Leviathan découvert en 2010. Lire la suite sur israelvalley.com