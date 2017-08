Le ministère des Infrastructures nationales, de l’Energie et de l’Eau a publié jeudi les données sur les recettes de l’Etat en provenance des taxes prélevées sur l’exploitation et les ventes du gaz naturel israélien. Pour les sept premiers mois de l’année 2017, elles s’élèvent à 391 millions de shekels (plus de 100 millions de dollars). […]

