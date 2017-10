Vu sur YouTube ! Les 8 armes secrètes d’Israël

Une chaîne YouTube qui ne dit pas forcement du mal d’Israël ? Cela existe, nous l’avons rencontrée par hasard.

Avec 6 millions de vues, la page YouTube, « Devenir intello, à la découverte du monde », est en train de faire sa place sur la toile. Elle vient de consacrer un film de 8 minutes à ces « armes secrètes qu’Israël nous cache ». Il faut dire que le sujet est porteur, puisque des vidéos semblables ont déjà porté sur les Etats-unis, la Chine, l’Inde, la Russie etc.

Dans un style ludique, on découvre donc ce que l’on sait déjà lorsque l’on s’intéresse à la question. En fait rien n’est vraiment secret, mais les faits impressionnent . On (re) découvre les avancées militaires et technologiques d’Israël qui lui permettent de survivre au milieu d’une région hostile.

Quel pays n’existera plus dans 100 ans ?

Une autre vidéo place Israël au premier rang des « pays impossibles à envahir ». Et apparemment, le seul fait de mentionner Israël dans les vidéos rapporte gros, puisque les clips en question provoquent des dizaines de milliers de visionnages.

Dernier exemple de ces vidéos explicatives. Sur le thème, les » 10 pays qui n’existeront pas d’ici 100 ans « , on trouve…la Palestine !

Dans leur texte de présentation, les créateurs de cette chaîne YouTube expliquent: « Notre but c’est d’améliorer votre culture générale avec enthousiasme et simplicité grâce aux podcasts vidéos ». L’histoire est en effet parfois un peu simple voire simpliste, mais le résultat est là : 72 000 abonnés est des millions de clics.