Yossi Dagan réagit à une décision consternante du gouvernement allemand

Alors que la chancelière Angela Merkel est en visite en Israël et reçue avec honneurs, compliments et cocktails, le gouvernement allemand a décidé de verser cent millions d’euros à l’Autorité Palestinienne « pour ses infrastructures dans les zones C de Judée-Samarie ». Inutile de préciser que ces sommes ne seront pas uniquement employées à ces infrastructures – du reste illégales et contraires aux accords d’Oslo – mais elles serviront aussi au versement de salaires aux terroristes.Lire la suite sur lphinfo.com