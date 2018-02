Yoni Chetboun, Ancien député et candidat au poste de maire de Netanya. Lors de son annonce de candidature, le 15 janvier dernier, Yoni Chetboun avait appelé au rassemblement de la communauté francophone et avait fait le pari d’organiser une grande réunion publique pour les francophones de Netanya et leurs représentants.Lire la suite sur israelvalley.com