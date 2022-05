Le francophone Yomtov Kalfon perd son siège de député

La nouvelle est tombée juste avant Shabbat. Le ministre des Cultes, Matan Kahana a présenté sa démission au Premier ministre Naftali Bennett. Les conséquences de cette démission sont doubles: le ministre redevient député et le député Yomtov Kalfon perd sa place.

En effet, rappelons que lors des élections, le parti Yamina a obtenu 7 sièges à la Knesset. Yomtov Kalfon étant placé en 11e position, il n’est donc pas entré.

C’est en vertu de la loi norvégienne, que Kalfon a pu occuper un poste de député. Cette loi prévoit que si un député devient ministre alors il peut démissionner de la Knesset afin de se consacrer entièrement à son travail ministériel et le positionnement de ses colistiers se décale donc d’une place. Ainsi, les numéro 8 et 9 de la liste de Yamina ont été appelés à entrer à la Knesset suite à la nomination en tant que ministres d’Ayelet Shaked et de Matan Kahana.

Parmi ceux qui étaient positionnés entre la place 8 et la place 11 de la liste Yamina, certains ont refusé d’entrer à la Knesset parce qu’ils étaient opposés à la coalition. C’est ainsi que Yomtov Kalfon est devenu député.

Toujours en vertu de cette loi, si un ministre démissionne, il retourne sur les bancs de la Knesset et le dernier député entré lui laisse sa place.

Sur le plan technique voilà donc les raisons qui expliquent le départ du député francophone.

Les raisons invoquées

Sur le plan politique, Matan Kahana a justifié sa démission par sa volonté de renforcer la coalition fragile. Il a estimé qu’il fallait au sein de la Knesset un ténor du parti Yamina alors que chaque voix compte désormais pour la coalition.

Ces dernières heures, certains responsables politiques ont laissé entendre que ce qui avait coûté sa place à Kalfon était le fait qu’il soit monté sur le Mont du Temple le jour de Yom Haatsmaout. On sait que cet acte avait fortement déplu aux députés de Ra’am.

Ce soir, au sein du parti Yamina, on tient à préciser que la décision de faire revenir Kahana à la Knesset à la place de Kalfon n’a aucun rapport avec sa montée sur le Mont du Temple. »Nous n’avons rien contre Kalfon. Il s’agit uniquement d’une démarche de Kahana qui a demandé à revenir à la Knesset pour aider Bennett à passer avec succès la session parlementaire d’été », a déclaré un responsable de Yamina sur Aroutz 7.

Jeudi soir Naftali Bennett a reçu Yomtov Kalfon afin de l’informer de la décision de Matan Kahana. Ce dernier reprend donc sa place à la Knesset dès demain.

Par ailleurs, il laisse vacant le poste de ministre des Cultes qui sera occupé désormais par Naftali Bennett. Pour que Kahana puisse récupérer son poste de ministre, il doit être approuvé à cette fonction par la majorité de la Knesset, ce qui est impossible à obtenir puisque la coalition ne dispose que de 60 députés. Matan Kahana sera nommé vice-ministre des Cultes – nomination qui nécessite uniquement l’accord du gouvernement – et continuera donc à piloter cette administration.

