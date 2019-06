A l’occasion des festivités liées au Yom Yéroushalayim, la journée de Jérusalem qui célèbrent la réunification de la ville de Jérusalem au cours de la guerre des Six jours en 1967.

Dans ce documentaire filmé en 1934, Coolamnews a extrait quelques secondes où on aperçoit (et on entend), des juifs séfarades en prière devant le mur occidental. Il s’agit sans doute du témoignage filmé et sonore le plus ancien relatif au Kotel.