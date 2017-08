Yom Hevron : La cité des Patriarches s’est mise hier au français

(Vidéo) Yom Hevron ! Ils étaient plus d’un millier de Juifs francophones à avoir répondu à l’appel d’Israël is forever et à investir la ville de Hevron hier mercredi. Un franc succès pour l’équipe dirigée par Jacques Kupfer, également coprésident du Likoud mondial.

Venus de toutes les villes d’Israël, une vingtaine d’autobus ont transporté les participants vers la cité des Patriarches. Des francophones installés en Israël et des touristes français de passage, qui ont tout au long de la journée, pu visiter les principaux sites de cette ville riche en histoire juive. Au programme, le vieux cimetière juif, la tombe de Ruth et Ishaï [Jessé], le Beth Hadassa, la yeshiva « Chave Hevron » et bien sur le caveau des Patriarches.

A noter, la visite du président de la coalition gouvernementale, le député David Bitan (Likoud) qui s’est adressé aux visiteurs.

Jacques Kupfer: (Source LPH) Il s’agissait d’organiser une journée entière pour donner aux Juifs de France un moyen d’affirmer leur fidélité à nos Pères et aux habitants de Hevron. Ce Yom Hevron, au-delà de cet attachement chaque année réaffirmé, a permis aussi de financer des bâtiments, des jardins d’enfants dans la ville. Il a encouragé bon nombre de personnes à venir visiter la Mearat Hamahpela et ses alentours (…) C’est à Hevron qu’a été faite la promesse d’Eretz Israël à Avraham, promesse répétée à Itshak et à Yaakov. C’est pourquoi nous sommes attachés à Kiryat Arba Hevron. Yom Hevron est une action en soi. C’est aussi une réponse à tous les Daladier de l’histoire qui mettent en doute notre attachement à Israël.