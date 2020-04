Yom Hazikaron: Naftali Benett évoque son ami Emmanuel Moreno hy »d

Le ministre de la Défense Naftali Benett a évoqué avec nostalgie son ami Emmanuel Moreni hy »d, dernier soldats tombé durant la 2e Guerre du Liban en 2006: « Celui auquel je pense le plus lors de cette journée de Yom Hazikaron est Emmanuel Moreno hy »d, l’un des plus valeureux combattants de notre génération, mais surtout, un être humain! Il me manque énormément. J’essaie souvent d’atteindre sa capacité de don, mission que je n’arrive jamais à atteindre ».Lire la suite sur lphinfo.com