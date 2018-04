Yom Hazikaron, le souvenir commence ce soir avant la joie de l’Indépendance qui sera célébrée à partir de demain soir

Israël s’apprête ce mardi soir à rendre hommage à ses soldats tombés au combat et aux victimes du terrorisme. Les cérémonies du souvenir (Yom Hazikaron) commenceront dès ce soir à 20 h00. Tout le pays s’immobilisera et une sirène retentira. Une minute durant laquelle, plus de huit millions de personnes se tiendront debout, silencieuses et figées. Une minute durant laquelle, huit millions huit cent mille seront égal à Un. Un peuple, Une histoire, le recueillement…avant la liesse pour fêter les soixante dix ans de la création de l’état d’Israël.Lire la suite sur tel-avivre.com