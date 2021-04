Sean Mondschein, 19 ans, mourut en combattant le groupe terroriste du Hamas à Gaza le 20 juillet 2014.

Voici les notes laissées à sa famille et ses amis par Sean. Aujourd’hui nous nous souvenons de lui et des 23.928 autres victimes à ,l’occasion de la Journée israélienne du Souvenir. Cette lettre est mise en musique et chantée par Hanan Ben Ari.