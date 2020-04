Yom Hazikaron 2020 en privé pour les personnes en deuil

Avec les visites annuelles traditionnelles dans les 52 cimetières militaires israéliens interdits par la pandémie de coronavirus, les familles endeuillées allument des bougies commémoratives virtuelles en privé ou ont décidé de faire des visites solitaires sur la tombe un jour ou deux avant le Jour de la Mémoire (Yom Hazikaron) le mardi 28 avril. Elles ont déploré ne pas pouvoir honoré le rituel annuel et de rater leurs rencontres habituelles, comme chaque année, avec leurs compagnons de deuil et les anciens camarades et commandants, des hommes qu’ils ont perdus au combat.Lire la suite sur jforum.fr