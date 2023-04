A la veille du 75e anniversaire de l’Indépendance de l’Etat d’Israël, la population israélienne compte 9727000 âmes.

D’après les données de l’institut national des statistiques, 7145000 sont juifs (73.5%), 2048000 sont arabes (21%) musulmans et chrétiens confondus. Le reste sont des chrétiens non arabes et des membres d’autres communautés religieuses. Lire la suite sur lphinfo.com