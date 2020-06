Yoaz Hendel dénonce l’esprit de la manifestation de Tel-Aviv

Le ministre de la Communication Yoaz Hendel a dénoncé les scènes inacceptables observées samedi soir lors de la manifestation d’extrême gauche à Tel-Aviv contre le Plan Trump et la souveraineté. On y a vu des dizaines de drapeaux de l’OLP, des slogans virulents contre l’Etat d’Israël, l’agression d’un journaliste de Haaretz, sans parler de l’hymne politicide de l’OLP qui a été chanté au micro et entonné par une bonne partie de la foule.Lire la suite sur lphinfo.com