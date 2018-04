Yisrael Katz menace le leader du Hamas: « Gaza est beaucoup plus proche que la Malaisie »…..

Lors d’une visite à la famille de l’ingénieur palestinien assassiné en Malaisie, Fadi el-Batch, le leader du Hamas, Ismail Haniyeh, a menacé de venger sa mort, qu’il a attribué au Mossad, en menant une attaque terroriste à l’étranger. Le ministre des Transports et du Renseignement lui a répondu: « Je suggère à Haniyeh de parler moins et d’être plus prudent car Gaza est beaucoup plus proche que la Malaisie »…….Détails………