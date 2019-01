Yesh Atid courtise le public sioniste-religieux

Le parti de Yaïr Lapid a ouvert sa première section en Judée-Samarie, plus exactement au kibbourt Kfar Etzion dans le Goush Etzion. L’intention de Yaïr Lapid est claire: attirer des voix de la population sioniste-religieuse dite “modérée” du style Eleazar Stern, Aliza Lavi ou Penina Tamnu-Shatta.

Moshé (Kinely) Tor-Paz, membre du Kibboutz Ha-Dati et habitant du Goush Etzion a adhéré à Yesh Atid et sera le président de cette section à laquelle se sont joints quelques habitants de Kiryat Arba et Eleazar.