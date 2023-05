Le ministre de la Justice, Yariv Levin, oeuvre depuis plusieurs semaines pour s’assurer du plus large soutien possible à la Knesset, pour le vote des lois relatives à la réforme judiciaire.

Dans ce but, il a engagé également des discussions avec Mansour Abbas, le chef du parti Ra'am. C'est l'information rapportée ce soir (jeudi) par la chaine N12.