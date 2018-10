Yann Moix, Raphael Enthoven, Marc Alain Ouaknin…arrivent en Israël

Le Campus Francophone du Netanya Academic College propose un cycle de conférences exceptionnel pour l’année 2019 ! Israël à l’heure des Nations par Claude Brightman.

‘Israël à l’Heure des Nations’ tel le livre d’Emmanuel Levinas pour aller encore plus loin en profondeur cette année et confronter les grandes questions existentielles de notre peuple, le peuple juif, et de notre pays, Israël. Car en ce 21e siècle rien n’est acquis il faut continuer les combats mais cela impose une lecture et un décryptage des éléments à la fois politiques, éthiques, sociaux et spirituels qui soient au plus proche de la vérité.

Ce grand défi, le Campus Francophone du Collège Académique de Netanya avec son partenaire l’Institut Levinas de l’Alliance Israélite Universelle a pris la décision de l’assumer avec l’aide d’intellectuels parmi les plus brillants mais aussi et surtout les plus courageux de notre temps.

Nous évoquerons d’abord la mémoire de Josy Eisenberg car c’est un de ceux qui a fait perdurer la transmission et l’héritage du peuple juif avec une foi inébranlable au lendemain de la Shoah. Il fut cette voix qui a porté les valeurs juives pendant plus de cinquante ans. Daniel Epstein et Marc Alain Ouaknine en témoigneront dans une communication sur la transmission et nous ferons partager ce message d’appartenance et de respect du judaïsme.

Raphael Enthoven et Yann Moix

Raphael Enthoven mettra a plat et sans détour l’immense question du radicalisme comme l’un des fléaux destructeurs de notre civilisation. Yann Moix, autre grande voix ayant accepté notre invitation, posera et débattra de la question des migrants qui déchire les fidèles des droits de l’Homme. Nous consacrerons également une rencontre à l’histoire des Marranes avec les plus grands spécialistes et nous serons accompagnés dans cette démarche par le docteur Denis Charbit et le Professeur Gérard Rabinovitch qui sont les mentors et directeurs académiques de ces rencontres.

Il me reste à rappeler notre première mission : celle d’aider à se réaliser des jeunes étudiants Français qui choisissent Israël et l’enseignement supérieur au Netanya Academic College.

Nicole Farhi avec Céline et Sonia dirigent la coordination des milliers d’heure de travail que cela nécessite pour en faire ce qui est aujourd’hui un modele d’intégration réussie.

Vous tous qui nous accompagnez par votre présence attentive avez une part magnifique dans cette réussite. Merci.

Claude Brightman est la présidente du Campus Francophone du Netanya Academic College

Rendez-vous pour la séance inaugurale le 18 Novembre 2018 : HOMMAGE A JOSY EISENBERG : HERITAGE ET TRANSMISSION. Films, Témoignages et Conférence mis en scène par Steve Suissa avec la participation de Marc Eisenberg, Daniel Epstein, Rabbin et philosophe Marc- Alain Ouaknin, Rabbin, écrivain et philosophe. Chants : Cécile Bens