C’est officiel: la liste Yamina va se scinder en deux la semaine prochaine et fonctionnera en deux formation distinctes: la Nouvelle Droite, avec Naftali Benett, Ayelet Shaked et Matan Kahana et le parti Habayit Hayehoudi-Ihoud Leoumi, avec Raphy Peretz, Betzalel Smotritch, Ophir Sofer et Rephaël Peretz. Lire la suite sur lphinfo.com