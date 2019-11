La chaîne israélienne Channel 12 News a publié mardi des extraits de la transcription des interrogatoires de Yaïr Netanyahou avec la police dans le cadre de l’affaire « 4000 ». Le fils du Premier ministre sortant accuse avec colère des politiques, des responsables et autres personnes de corruption et de viol, notamment Gideon Sa’ar, ancien ministre israélien de l’Intérieur et ancien ministre de l’Education.Lire la suite sur israelvalley.com