Le chef de l’opposition a durement critiqué les décisions de confinement prises par le gouvernement dans la nuit de jeudi à vendredi. Accusant le gouvernement « d’avoir complètement déraillé » et estimant que le pays « n’est plus dirigé », le président de Yesh Atid a dénoncé les nouvelles mesures et concluLire la suite sur lphinfo.com