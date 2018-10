Depuis un an, le parti Yesh Atid a perdu une dizaine de sièges dans les sondages d’intentions de vote, tout en étant crédité de plus de sièges qu’il n’en possède actuellement. Dans le dernier sondage, il est devancé par le Likoud de dix-sept sièges alors qu’il le le dépassait parfois il y a un an. […]Lire la suite sur lphinfo.com