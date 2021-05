Conséquence des rumeurs qui amplifient, Yaïr Lapid a posé un ultimatum à Naftali Benett : il n’y aura plus de pourparlers sur la répartition des ministères et des postes tant que le président de Yamina n’aura pas officiellement annoncé qu’il compte définitivement former un gouvernement avec l’opposition à Binyamin Netanyahou.Lire la suite sur lphinfo.com