Yahya Sinwar : coordination quotidienne entre le Hamas, le Hezbollah et l’Iran

Yahya Sinwar, chef du Hamas à Gaza, a déclaré dans une interview accordée à la chaîne télévisée libanaise Al-Mayadeen qu'avec l'aide de l'Iran, le Hamas est parvenu à développer ses capacités de manière considérable. Sinwar a affirmé que l'Iran a fourni aux Brigades Izz Al-Din Al-Qassam du Hamas et aux autres factions de Gaza « beaucoup d'argent, d'équipement et d'expertise ». Selon lui, son organisation et le Hezbollah entretiennent d'excellentes relations et sont en coordination « quasi-quotidienne ». Il a qualifié les relations du Hamas avec l'Iran, le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) et Qasem Soleimani de « fortes et chaleureuses ». L'interview a été diffusée le 21 mai 2018. Extraits :