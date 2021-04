Yad Vashem: Suivez la cérémonie officielle de Yom Hashoah en direct et en français

Retransmission en direct et en français de la cérémonie officielle d’ouverture de Yom Hashoah, en présence du président d’Israël, du Premier ministre, d’officiels et de rescapés de la Shoah. Cliquez sur le lien ci-dessous.

La cérémonie officielle, marquant le début de Yom Hashoah, Journée du souvenir des victimes et de l’héroïsme de la Shoah se tiendra à Yad Vashem, mercredi 7 avril à 20h00 (heure israélienne), 19h (heure française). Elle se déroulera en présence du Président de l’État d’Israël et du Premier Ministre, de dignitaires et de survivants de la Shoah.