Yom Hashoah, la Journée du souvenir des victimes de la Shoah et de l’héroïsme. Cette année, ce jour de commémoration nationale dédié à la mémoire des 6 millions de Juifs assassinés dans la Shoah par les nazis et leurs collaborateurs commence le mercredi 7 avril au soir et se poursuit le jeudi 8 avril……..Détails…….. Lire la suite sur koide9enisrael