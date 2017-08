Wonder Woman dépasse Spider-Man et devient le plus gros succès des films de super-héros aux Etats-Unis

Avec 404 millions de dollars de recettes à ce jour aux Etats Unis et 800 millions de dollars dans le monde entier, « Wonder Woman » a ravi à « Spider-Man » le titre du plus gros succès un film de super-héros aux Etats-Unis qui ne totalise que 403,7 millions de dollars aux US, selon Forbes.

C’est un exploit qu’a réalisé Wonder Woman, en délogeant l’Homme-Araignée de Marvel de la première place, après avoir signé le meilleur démarrage et le meilleur total de recettes dans le monde pour un film mis en scène par une femme. Avec très exactement 404 000 714 dollars, selon les chiffres arrêtés au 20 août, Wonder Woman devient le plus gros succès des films de super-héros sur le sol américain, devant Spider-Man (403 706 375 dollars) et Deadpool (363 070 709 billets verts). Dans le monde, en revanche, Peter Parker conserve sa couronne jusqu’à nouvel ordre.