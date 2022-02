Whoopi Goldberg s’excuse après ses propos sur la Shoah et les Juifs

Whoopi Goldberg a regretté mardi ses propos. Elle avait déclaré à l’émission de télévision «The View» que la race n’était pas un facteur dans l’Holocauste. L’actrice affirme être «profondément, profondément reconnaissante» d’avoir reçu une éducation sur le sujet.

La flambée provoquée par les commentaires de Whoopi Goldberg cette semaine a mis en évidence la complexité persistante de certains enjeux liés au racisme. Par exemple, la notion répandue, mais fortement contestée, selon laquelle seules les personnes de couleur peuvent en être victimes.

Cela semblait être à l’origine des commentaires originaux de Whoopi Goldberg, qui est Noire. Dans l’épisode de lundi de l’émission de télévision «The View», elle a déclaré que l’Holocauste n’était «pas une question de race (…). Il s’agit de l’inhumanité de l’homme envers un autre homme». Les panélistes de l’émission avaient parlé de l’interdiction par une commission scolaire du Tennessee de «Maus», un roman graphique lauréat du prix Pulitzer sur les camps de la mort nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

«Mes paroles ont bouleversé tant de gens. Pourtant, cela n’a jamais été mon intention, a déclaré Mme Goldberg. Je comprends maintenant pourquoi et pour cela, je suis profondément, profondément reconnaissante. Parce que les informations que j’ai obtenues ont été vraiment utiles. Elles m’ont enfin aidée à comprendre différentes choses.»

Des excuses bien accueillies

Les excuses de Whoopi Goldberg, ont été bien accueillies par les dirigeants juifs aux États-Unis. Aussi, le président du mémorial national israélien de l’Holocauste l’a invitée pour une visite éducative.

«Les clarifications et les excuses de Mme Goldberg sont importantes», a déclaré le président de Yad Vashem, Dani Dayan. Il l’a aussitôt invité au Centre mondial de commémoration de la Shoah à Jérusalem pour «en savoir plus sur les causes, les événements et les conséquences de l’Holocauste». Sa déclaration a mentionné que les commentaires originaux de Mme Goldberg indiquaient «une incompréhension fondamentale de la nature de l’Holocauste et de l’antisémitisme».