Waze n’a pas l’exclusivité du génie israélien… Histoire de légumes hightech.

Un article de Katy Bisraor. Le comble du génie c’est de prendre un domaine aussi ancestral que le légume est d’en faire un produit high tech qui rapporte des millions.

J’étais cette semaine au parc des expositions de Tel-Aviv, à AgroMachov (1), le rendez vous annuel des agronomes israéliens et de la R&D dans le domaine de l’agriculture. Le clou de l’exposition, des légumes de forme bizarre, de couleur chamarré. Dans les serres-laboratoires du Néguev, de l’Arava ou de la plaine du Sharon, les ingénieurs agronomes inventent des nouveaux fruits et légumes pour vendre ensuite l’idée et les graines à prix d’or. Comme la nouvelle mini-pastèque toupie, photographiée dans le panier. Lire la suite sur israelvalley.com