Washington s’inquiète de l’influence de la Chine en Israël.

Israël Valley en a déjà fait état, les États-Unis et Israël ont participé le 28 septembre à leur première réunion dans le cadre de l’initiative » Dialogue stratégique de haut niveau États-Unis-Israël sur la technologie » visant à établir un partenariat sur les technologies émergentes et critiques entre les nations et le mois prochain, Israël et les États-Unis prévoient de signer un protocole d’accord visant à renforcer la coopération dans le domaine de la recherche biomédicale, comme la médecine moléculaire et génomique. Ils travailleront ensemble sur la sécurité sanitaire mondiale et la préparation aux pandémies. Lire la suite sur israelvalley.com