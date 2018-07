SPECIAL ISRAELVALLEY. Grande surprise en Israël. Warburg Pincus rachète à la Bank Leumi sa division carte de crédit. Warburg Pincus est un fonds d’investissement américain basé à New York. La Banque Leumi est un des plus importants groupes financiers en Israël Avec plus de 305 milliards de dollars d’actifs financiers et 7.3 milliards de dollars de capitaux boursiers. Lire la suite sur israelvalley.com