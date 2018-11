Walk Israël où quand les donateurs se transforment en randonneurs

Ils viennent de France, Italie, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Portugal, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Australie. Aéroport Ben Gourion, ils arrivent de toutes parts pour …. marcher en Israël !

Ils sont donateurs, avec le Walk Israël, ils seront pour une semaine randonneurs ! Marcher sur le Plateau du Golan, de la rivière Zavitan au Mont Bental. Traverser l’Agamon Hahoula, l’une des plus grandes réserves ornithologiques du monde. Observer la réserve naturelle de Dan et Tel Dan, à la rencontre d’une cité cinq fois millénaire. Survoler en montgolfière les champs verdoyants de Galilée sur fond de coucher du soleil. Longer le sentier des blessés de Tel Haï et marcher sur les traces de Joseph Trumpeldor, mort en déclarant ‘Peu importe, il est bon de mourir pour notre pays’. Escalader le Mont Méron. Embrasser d’un regard la Haute Galilée du Lac de Tibériade au Mont Hermon au Nord, à la baie de Haïfa au Sud. Enfin, remonter le long de la rivière Amoud. Serpenter à travers pommiers, citronniers, dattiers, grenadiers, pruniers, oliviers, figuiers, vignobles et grottes préhistoriques.

Marcher, oui, mais encore ?

Soutenir, renforcer, aider le Keren Hayessod dans sa mission bientôt centenaire de soutenir Israël et d’améliorer la vie du Peuple d’Israël : Aliya et Intégration, Science, Technologie, Médecine, Sécurité et Défense, Développement agricole et urbain. Et encore et toujours soutien des populations en difficulté.

Les participants au Walk Israël incarnent ce pont entre les citoyens d’Israël et les communautés juives dans le monde. Alors chaque pas compte. Chaque pas ajoute une obole aux fonds collectés par le pour financer le programme: Avenir des jeunes.

Ils ont marché une semaine durant. Encore et toujours pour découvrir Israël et œuvrer sans relâche pour un Israël fort au cœur du monde juif. Un Israël sûr, à même de fournir un foyer et un refuge à tous les Juifs. Un Israël prospère dont nous pouvons tous être fiers.

L’an prochain, le Keren Hayessod fêtera son centenaire, cent ans à l’avant-garde de la croissance et des progrès d’Israël et le cinquième millésime du Walk Israël. Gageons que nous serons nombreux, très nombreux à sillonner la terre d’Israël et découvrir avec bonheur les projets grandis ici et là sous la tutelle du Keren Hayessod.