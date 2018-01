Vu d’Israël. Le livre anti-Trump. Michael Wolf est un « fake journaliste ».

Le livre Fire and Fury (« Le Feu et la fureur ») est en vente dans les librairies américaines. Ce brûlot, qui raconte les premiers pas du milliardaire à la Maison Blanche, est signé Michael Wolff, journaliste new-yorkais. En Israël cet auteur est considéré comme un auteur « trash » pas très sérieux.Il est habitué à écrire avec un talent indéniable des textes mensongers. Il est, aux yeux de nombreux médias israéliens, un faiseur de « fake-news » comme les américains en produisent de plus en plus souvent. En Israël Trump garde une cote de popularité très élevée. (DR) Lire la suite sur israelvalley.com