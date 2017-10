Vu d’Israël. Le Cheikh Al-Askari : « La physique du 20e siècle est juive »

« Nous sommes deux milliards de musulmans dans le monde. Combien de Juifs y a-t-il à travers le monde ? 17 millions… Le centre et le sud de l’Irak comptent plus d’âmes. C’est le nombre de Juifs dans le monde entier. Combien de Prix Nobel dans le domaine de la science ont-ils remportés ? Et combien en avons-nous remportés au siècle dernier ? Nous, avec près de deux milliards de musulmans, avons remporté 10 Prix Nobel en cent ans. Ils sont 17 millions, et combien de Prix Nobel ont-ils remporté ces cent dernières années ? 200. Ils ont gagné 200 prix, dont 50 à 60 en physique seulement.

En d’autres termes, si nous disions que la physique du 20e siècle est juive, personne ne pourrait y voir d’exagération ». Le cheikh irakien Salam Al-Askari : “Les Juifs ont gagné le respect international par les sciences, alors que les musulmans sont devenus la migraine du monde”. Lire la suite sur israelvalley.com