Vu d’Israël. Intel recherche un nouveau dirigeant depuis 6 mois.

Intel, que tout le monde connaît pour ses processeurs utilisés dans les ordinateurs, cherche un nouveau patron depuis quelques mois maintenant. Le groupe dispose d’une liste de candidats qui l’intéressent, dont un cadre chez Apple : Johny Srouji.

Cet homme ne vous dit peut-être rien, et pourtant il est très important chez Apple. Il est celui qui s’occupe des processeurs utilisés dans les iPhone et iPad, ainsi que des puces maison de manière plus générale.