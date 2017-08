Vu dans le Washington Post : Charlottesville, « Je suis ici pour tuer des Juifs »

Des centaines de nationalistes blancs portant des torches se sont rendues sur le campus de l’Université de Virginie à Charlottesville dans la journée le vendredi avant une manifestation prévue contre le retrait de statues de confédérés.

Charlottesville. La manifestation impromptue s’est déroulée avant l’événement prévu samedi dernier du mouvement de l’Alt-droite dans le but de « réunir la droite ». La manifestation a été organisée au cours d’un différend au sujet du projet de retrait de la statue de Robert E. Lee.

Les manifestants ont crié « Les juifs ne nous remplaceront pas », « Sang et terre » et « La vie des blancs est importante ». Le Washington Post a interviewé Sean Patrick Nielsen. Dans la vidéo ci-dessous postée sur le site du journal, on peut entendre ce dernier déclarer :

« Je suis ici parce que nos valeurs républicaines sont:

Soutenir l’identité blanche locale. Notre identité est menacée Le libre marché Tuer des juifs

A Charlottesville, des affrontements ont eu lieu samedi lors d’un rassemblement de la droite radicale. Un jeune militant suprémaciste blanc a foncé dans une foule de contre-manifestants antiracistes avec sa voiture, tuant une jeune femme.

SOURCE : CFCA