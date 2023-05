Vous vouliez des nouvelles preuves de l’existence des rois bibliques d’Israël…les voici !

Les chercheurs ont découvert des inscriptions détaillées mentionnant les rois de Judée et en particulier Ézéchias, dont l’existence date du VIIIe siècle avant notre ère, lors d’une découverte archéologique « monumentale ».

Enfin la lumière sur les rois d’Israël ! Un professeur d’études bibliques et d’histoire ancienne de l’Université de Haïfa souligne « l’une des découvertes archéologiques les plus importantes de tous les temps en Israël » : on a décrypté cinq nouvelles inscriptions royales monumentales évoquant le roi Ezéchias de Juda, qui comprennent ensemble des dizaines de lignes et des centaines de lettres.

Le professeur Gershon Galil, ancien président du département d’Histoire juive de l’Université de Haïfa, a déclaré que les inscriptions mentionnent le nom d’Ézéchias et résument aussi ses principales actions au cours des 17 premières années de son règne, dont :

Le projet d’alimentation en eau (le creusement du tunnel de Siloé et la piscine) 2. La réforme rituelle 3. La conquête de la Philistie 4. L’accumulation des biens.

La grande majorité des lettres sont lisibles

Les inscriptions indiquent la date à laquelle le projet de fourniture d’eau a été achevé : le 2 Tamouz dans la 17e année d’Ézéchias = 709 avant notre ère. « Cela éclaire la chronologie antérieure qui précède le règne d’Ezéchias en 726 av. notre ère. Les rois d’Israël et de Juda ont écrit des inscriptions royales indiquant leur nom et leurs actes », a déclaré Galil.

L’une des inscriptions a été gravée dans la roche à droite de l’entrée du tunnel n ° 4 dans la salle ronde de la piscine cananéenne à côté de la source Gihon. 48 centimètres de large et 38 cm de long. Elle est située à 140 cm au-dessus du sol, a expliqué l’universitaire. Le cadre de l’inscription a été découvert en 1909 par Louis-Hugues Vincent. Mais il croyait qu’il n’y avait là aucune inscription. Il pensait qu’il y avait seulement un cadre et une surface nivelée préparée pour écrire un texte qui n’avait finalement pas été écrit, dit Galil.

« C’est ce que tous les autres chercheurs ont affirmé au cours des 113 dernières années. Mais récemment, il s’est avéré qu’il y avait une inscription extrêmement impressionnante à cet endroit. Bien qu’érodées par le temps, la grande majorité des lettres sont lisibles », a-t-il expliqué.

Que dit l’ancienne inscription biblique?

Ceci est une citation textuelle de l’inscription qui comprend 11 lignes, 64 mots et 243 lettres :

1. Ézéchias, fils d’Achaz, roi de Juda,

2. Fait la piscine et le conduit.

3. La dix-septième année, le deuxième (jour), le quatrième (mois).

4. Du roi Ézéchias, le roi apporta.

5. L’eau dans la ville par un tunnel, le roi conduisit.

6. L’eau dans la piscine. Il frappa les Philistins.

7. D’Ekron à Gaza et y a placé l’unité OREB de…

8. L’armée de Juda. Il a brisé les images et brisé en ˹morceaux˺ le Nehou˹sh˺tan.

9. Et il enleva les hauts lieux et abattit l’Asherah. Hezek˹ia˺h, le roi…

10. Accumulé dans toutes ses maisons de trésor et dans la maison de YHWH.

11. Beaucoup d’argent et d’or, des parfums et une bonne pommade.

Cette « inscription sommaire », poursuit Galil, « est ordonnée littérairement, et non chronologiquement. Elle se divise en cinq éléments : le titre, le projet d’apport en eau, les guerres contre la Philistie, la réforme puis l’accumulation de propriété.

Elle comprend des écritures qui apparaissent textuellement ou avec de légères modifications dans la Bible. Telles que : ‘Ézéchias, fils d’Achaz, roi de Juda,’ ‘Faire la piscine et le conduit,’ ‘apporté … l’eau dans la ville,’ ‘ frappèrent les Philistins… jusqu’à Gaza, » brisèrent les images et mirent en pièces les… Nehoushtan et il enleva les hauts lieux et abattit l’Asherah… dans toutes ses maisons de trésor et dans la maison de YHWH, l’argent … et de l’or, des parfums et un bon parfum’ (Rois 18 : 1, 4, 8 ; 20 : 13, 20).

L’expert Eli Shoukroun

Eli Shoukroun a commencé son travail dans la Cité de David il y a plus de 15 ans. Il est, depuis, devenu l’un des principaux experts en archéologie de Jérusalem.

Le professeur Gershon Galil a déclaré: « Shoukroun a affirmé que les cadres de certaines de ces inscriptions étaient connus. Tout le monde pensait qu’ils étaient vides et n’étaient qu’une préparation pour graver des inscriptions qui n’ont jamais été ordonnées. Mais Shoukroun croyait qu’il y avait des textes là-bas, à l’intérieur des cadres. C’est pourquoi il m’a demandé de réexaminer la question. Aussi, nous avons tous deux effectué des visites de la Cité de David, marché ensemble dans l’eau à l’intérieur du tunnel de Siloé et tout vérifié.

Le spécialiste de la Bible de l’Université de Haïfa a ajouté que « ce sont en fait les premiers manuscrits de la Bible. Ils sont antérieurs aux amulettes en argent, Ketef Hinnom – d’environ 100 ans et aux Manuscrits de la mer Morte de centaines d’années. Ils soutiennent également l’affirmation selon laquelle les écritures du Livre des Rois sont basées sur des textes provenant de chroniques et d’inscriptions royales. Ainsi, la Bible reflète la réalité historique et non un récit onirique.

Les rouleaux de Ketef Hinnom ont été découverts près de la vieille ville de Jérusalem en 1979. Jusqu’à présent – étaient considérés comme les textes les plus anciens de la Bible, datant d’environ 600 avant JC, la période du Premier Temple.

Galil a précédemment écrit La Chronologie des rois d’Israël et de Juda qui suggérait une nouvelle chronologie pour les rois de l’ancien Israël et de l’ancien Juda.

La nouvelle inscription déchiffrée ne mentionne pas les relations avec l’Assyrie, les Chaldéens, l’Égypte, les royaumes de Transjordanie, l’activité en Samarie, la guerre d’Ézéchias contre les nomades ou le fait que les conquêtes en Philistie ont à nouveau été perdues en 712 av. l’ère ordinaire. Seuls les succès sont mentionnés. Ce sont des inscriptions sommaires, pas des descriptions complètes des actes du roi, a-t-il noté. «Dans ces inscriptions, il y a des réponses à de nombreuses questions, dont les chercheurs débattent depuis des années.

Les inscriptions sont la preuve qu’Ézéchias a mené une réforme complète (avant 709 avant notre ère) et qu’il a conquis la Philistie, en particulier Ekron, et y a stationné des soldats (en 712 avant notre ère, comme indiqué dans l’inscription d’Azéka. En outre, Ézéchias est bien le roi qui a construit la piscine et le tunnel de Siloé et pas les autres. Le terme « Oreb » est mentionné ici pour la première fois, qui jusqu’à présent n’était connu que sous sa forme akkadienne : urbi. Il est clair à présent qu’il est dérivé, comme le prétend Tadmor, du terme hébreu oreb.

Des textes passionnants et surprenants

Ensemble, ils ont découvert des inscriptions supplémentaires. « Nous avons pris des photos de haute qualité de ces « cadres ». Puis, on s’est rendu compte qu’il s’y trouvait des textes passionnants et surprenants sur les rois. En parallèle, nous avons examiné des photographies de haute qualité de l’inscription originale de Siloé, située au Musée Archéologique d’Istanbul. Là, ainsi que dans le tunnel de Siloé, nous avons trouvé d’autres découvertes importantes. Ensuite, Galil a vérifié l’inscription de Siloé. Il a découvert qu’elle contenait des écritures supplémentaires, deux fois plus longues que ce qui était connu jusqu’à présent. Elle mentionne le nom d’Ézéchias et ses principaux actes, semblable à l’inscription sommaire #3.

« Il s’avère que deux autres lignes sont écrites sur la pierre trouvée à Istanbul. De plus, à l’intérieur du tunnel de Siloé, cinq autres lignes ont survécu, sous l’endroit où l’inscription a été gravée par des voleurs et plus tard transportée à Istanbul dans un cadre clair ; la ligne du bas est à 70 cm au-dessus du sol du tunnel, c’est-à-dire très près de l’eau. Il devient maintenant clair que l’inscription de Siloé comprend 13 lignes et 428 lettres, et non (comme on le pensait auparavant) seulement six lignes et environ 200 lettres. »

La signification de la découverte est extraordinaire, a déclaré Galil. « Des parties de l’inscription de Siloé se trouvent aujourd’hui dans la Cité de David à Jérusalem, à l’intérieur du tunnel de Siloé ; ils y sont simplement restés depuis la composition de l’inscription, il y a 2 731 ans.



Toutes les inscriptions seront bientôt publiées en hébreu et en anglais, accompagnées de photographies de haute qualité avec des débats linguistiques, historiques et paléographiques détaillées, dans leur livre à paraître : Gershon Galil et Eli Shoukroun, The Inscriptions of Hezekiah King of Judah, sera publié dans l’année à venir.

SOURCE: ISRAEL MAGAZINE

