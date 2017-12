Voulez-vous travailler pour le Mossad? consultez leur nouvelle page Facebook

Après avoir publié ses annonces de recrutement sur son site officiel au cours de ces dernières années, Le Mossad a décidé d’utiliser Facebook en créant une nouvelle page Facebook avec un accès aux différentes propositions d’embauches. « La publication de nos emplois sur Facebook nous permettra de recruter plus efficacement, avec un accès à une population plus large dans le but de choisir les candidats les plus appropriés », a déclaré le Mossad dans un communiqué. Lire la suite sur tel-avivre.com