Voté par la Knesset! Le budget 2019 d’Israël s’élève à $112 milliards.

Ouf… La Knesset a enfin voté! Les partis ultra-orthodoxes, dont le soutien est indispensable à la coalition, avaient menacé de ne pas voter le projet de budget 2019. La crise étant réglée (1), le budget 2019 s’élèvera à 397,4 milliards de shekels (112 milliards de dollars). Parmi ses dépenses figurent 60 milliards de shekels pour l’éducation, 38 milliards de shekels pour la santé, 13 milliards de shekels pour l’aide sociale et les survivants de l’Holocauste, ainsi que 68 milliards de shekels pour la sécurité. Le ministère des Finances a déclaré que le déficit budgétaire en 2019 s’élèvera à 2,9 % du produit intérieur brut. (IsraelValley et Times of Israël)

(1) Europe1 : « Le gouvernement israélien a annoncé mardi un accord entre partenaires de la coalition sur un projet de loi controversé, créant pour le moment les conditions de sortie d’une crise qui menaçait de faire tomber le cabinet et mener à des législatives anticipées. Lire la suite sur israelvalley.com