Vote du Budget en Israël. Si aucun accord n’est trouvé, que se passe t-il?

BUDGET ISRAËL. A Bleu-Blanc, on reste déterminé à aller jusqu'au bout pour trois raisons : on pense que l'économie israélienne a besoin d'une budget à plus long terme, on craint que Netanyahou veuille un budget sur un an afin de se réserver une porte de sortie sur l'accord de rotation lors des négociations sur le budget 2021 et enfin, on considère que l'annulation de la clause du budget biennal dans les accords de coalition ne soit le prélude à d'autres modifications jusqu'à les vider de leur substance.