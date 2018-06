Voiture autonome : les start-ups israéliennes sont très bien placées.

La voiture autonome apporte une série d’innovations touchant à la sécurité routière, la cyber-sécurité et les applications de services. Dans tous ces domaines, les start-ups israéliennes sont très bien placées. Autotalks, qui a levé en mars 2017 30 millions de dollars, est l’une des plus prometteuses. Cette compagnie a eu l’idée de faire communiquer les voitures entre elles grâce à des puces intelligentes et ainsi de prévenir le conducteur ou une infrastructure des comportements à risque.Lire la suite sur israelvalley.com