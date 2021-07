Voisins à Lyon, ils se rencontrent en Israël…et se marient

Je m’appelle Sara Chemla. Je veux vous raconter notre parcours. Message reçu par la journaliste Sivan Rahav Méir.

Nous étions voisins à Lyon mais nous ne nous connaissions pas. La section hebdomadaire est Matot-Massei. ‘Voici les étapes des enfants d’Israel’ (Nombres XXXIII, 1), tel est le verset initial de Massei, puis il y est détaillé les longues étapes des enfants d’Israël durant leurs pérégrinations dans le désert. Nos commentateurs expliquent que c’est uniquement avec un regard rétrospectif que nous comprenons pourquoi nous devions passer par chaque station et par chaque obstacle. Cette section hebdomadaire nous enjoint de regarder en arrière et de comprendre a posteriori pourquoi les événements se sont déroulés comme ils se sont déroulés.

“J’ai grandi dans la ville de Lyon, en France. Mon rêve était de venir en Israël et d’y construire ma vie. A l’âge de 25 ans, dès le moment où mon avion a touché le sol, je me suis sentie chez moi. De là, je me suis rendue à l’oulpan Etsion pour y apprendre l’hébreu. C’est précisément dans la même ville en France, dans la même synagogue où priait ma famille que priait aussi Rudy Haziza.

Voisins incognito

C’est incroyable, mais nous ne nous étions jamais parlés. Nous connaissons les mêmes personnes, mais nous ne nous connaissions pas. Il a terminé son Master en France, mais n’y a pas trouvé sa place; il lui manquait quelque chose. Son frère, qui avait fait son Alya, l’a convaincu de faire de même et il est arrivé à l’oulpan Etzion. Voulez-vous deviner la suite? Avec l’aide de D., nous allons nous marier dans quelques semaines.

« Cette semaine, lors de la cérémonie d’adieu du Président de l’Agence juive, Its’hak Herzog, nous avons raconté notre histoire. Tu ne peux jamais savoir où te mène le parcours de ton existence. J’aurais pu dire que notre périple s’achève là, mais, en réalité, il ne fait que commencer. »