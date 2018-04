Chaque vendredi depuis bientôt 4 semaines, les gazaouis s’en vont manifester à la frontière avec Israël. La presse et la classe politique française déclament à l’unisson le plaidoyer pour une marche de pacifistes épris de liberté et de justice. Oublions le drapeau à croix gammée jumelé au drapeau palestinien et sa déclinaison en cerf volant. Oublions les listes […] Lire la suite sur lphinfo.com