Voici le pays d’Europe à l’ascendance juive la plus importante

Une étude ADN MyHeritage a révélé que la population hongroise possède le pourcentage le plus élevé d’ascendance juive en dehors d’Israël. Au total, 100 pays ont été inclus dans la recherche.

Au moins 7,6% des 4 981 personnes vivant en Hongrie qui ont subi le test ADN ont au moins 25% ou plus d’appartenance ethnique juive ashkénaze.

«Cela équivaut à avoir au moins un grand-parent entièrement juif ashkénaze», a déclaré MyHeritage. « Il s’agit d’un pourcentage nettement supérieur aux 3,5% observés chez les personnes testées à l’ADN vivant aux États-Unis et à 3% au Canada. »

Selon les estimations de l’ONU, la population de la Hongrie est de 9,7 millions. « MyHeritage a découvert qu’en Hongrie, 4,2% des testeurs d’ADN avaient au moins 50% d’ethnie juive ashkénaze », a-t-il ajouté.

La plate-forme de généalogie en ligne a collaboré à cette recherche avec le Dr Daniel Staetsky, directeur de l’unité européenne de démographie juive à l’Institut de recherche sur les politiques juives, basé à Londres.

130 000 personnes d’ascendance juive

L’étude a également révélé que 12,5% des personnes testées en Hongrie appartenaient à 10% ou plus de l’ethnie juive ashkénaze, contre seulement 4,7% des personnes aux États-Unis et à 4,0% au Canada. Staetsky a expliqué que «les tests génétiques commerciaux sont une activité dans laquelle les couches les plus éduquées et les plus aisées d’une société seront surreprésentées.

Gardant cela à l’esprit, il a déclaré que «le nombre de personnes appartenant à 50% ou plus d’ascendance juive ashkénaze en Hongrie s’élevait à 130 000». Les statistiques officielles établissent le nombre de Juifs en Hongrie à seulement 10 965, selon le recensement national de 2013.

Selon le professeur Sergio Della Pergola, démographe de l’Université hébraïque de Jérusalem, 47 500 Hongrois, soit 0,49% de la population, s’identifient comme juifs. Mais le sociologue Andras Kovacs de l’Université d’Europe centrale à Budapest a estimé «entre 73 000 et 138 000 personnes qui ont au moins un parent juif» en Hongrie.

Juifs selon le test ADN, mais pas selon la Halaha

« Ce résultat donne de la crédibilité aux méthodes démographiques traditionnelles et aux nouvelles estimations basées sur les tests génétiques », a déclaré Staetsky. «Les données de MyHeritage sont fascinantes et révélatrices», a-t-il déclaré, ajoutant qu’il s’agissait d’un nouveau moyen de comprendre la démographie juive.

MyHeritage a précisé que cette étude est uniquement basée sur le nombre de Hongrois ayant des ancêtres juifs déterminés par des tests génétiques. Le test ne tient évidemment pas compte des principes déterminants de la loi religieuse juive, qui repose sur la lignée maternelle.

SOURCE : Jerusalem Post