Voici des nouvelles statistiques plutôt surpenantes sur Israël…..

L’Institut israélien de la Statistique a publié un bilan économique et social d’Israël sur le pays et sa population pour l’année 2016 et certaines données sont plutôt surpenantes……Détails……..

DIASPORA – Le 15 mai 1948, seulement 6% de la population juive mondiale (qui totalisaient 11,5 millions de personnes) habitaient en Israël ; en 2016, 43% des 14 millions de juifs du monde habitent en Israël.

TSABARIM – En 2016, 75% de la population juive sont nés en Israël (en hébreu, les natifs du pays sont appelés des “Tsabarim”), contre 35% seulement en 1948.

VILLES – En 1948, une ville seulement comptait plus de 100.000 habitants : Tel Aviv-Jaffa. En 2016, 14 villes israéliennes sont peuplées de plus de 100.000 habitants et 8 d’entre elles comptent plus de 200.000 habitants : Jérusalem, Tel Aviv, Haïfa, Rishon-LeTsion, Petah-Tikva, Ashdod, Netanya et Beer-Sheva.

PRODUCTION INTÉRIEURE – Le PIB israélien a été multiplié par 44, passant de 25 milliards de shekels en 1950, à 1.110 milliards de shekels en 2016 (à prix constants).

NIVEAU DE VIE – Le revenu par tête en prix 2016 a été multiplié par 6,7 : il est passé de 19.800 shekels en 1950, à 132.400 shekels en 2016 (31.000 euros).

ALIMENTATION – L’Israélien dépensait 42% de son budget mensuel à l’alimentation en 1955, contre 16% en 2016.