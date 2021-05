Voici à quoi ressemble un tir de barrage contre les roquettes

Mardi soir. Le Hamas et le Djihad islamique tirent des dizaines de missiles sur Tel-Aviv et le centre du pays. Le système anti missile « Dôme de fer » entre en action.

Voici ci-dessous l’invention israélienne qui sauve des vies. Des dizaines de roquettes (des centaines ?) sont tirées simultanément depuis la bande de Gaza. Cette salve de missiles menace directement le centre d’Israël, région la plus peuplée du pays.

Aussitôt, le système anti missile « Dôme de fer » entre en action. On aperçoit sur ces images filmées par un vidéaste amateur, les roquettes arrivant du sud et les projectiles qui les neutralisent avant qu’elles n’atteignent leur but. Selon Tsahal, 200 des 480 roquettes tirées de Gaza vers Israël pour la seule journée de lundi ont été interceptées et quelque 150 roquettes sont tombées à l’intérieur de la bande de Gaza. Le système ne détruit que les projectiles dont la trajectoire menace des zones habitées. « Dôme de fer » qui ne saurait être efficace à 100 %, de l’aveu même de ses concepteurs – permet d’abattre en vol des engins d’une portée de 4 à 70 km.

S’il a d’abord suscité le scepticisme quant à son efficacité, le bouclier antimissiles, déployé il y a une dizaine d’années, a depuis intercepté des milliers de roquettes palestiniennes en provenance de l’enclave de Gaza.

En mars dernier, Israël a dévoilé la nouvelle version qui peut désormais intercepter « simultanément » roquettes, missiles et drones, selon l’État hébreu.