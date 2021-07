Vives réactions au Likoud après des propos tenus par le ministre Yoaz Haendel

Lors du conseil des ministres de dimanche, le ministre des Communications Yoaz Haendel a abordé la question de la loi de citoyenneté qui sera soumise lundi au vote des députés. Il a évoqué un éventuel vote négatif de la part du Likoud et des autres partis de l’opposition de droite et a dit entre autre : « Cette loi doit impérativement passer, et ceux qui s’y opposeront auront de ce fait collaboré avec la Liste arabe et le parti Balad ».Lire la suite sur lphinfo.com